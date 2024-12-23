100 школьников Братска побывали на Елке мэра

В Братске прошла Елка мэра, организованная для школьников, достигших успехов в учебе, творчестве и спорте. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, мероприятие посетили 100 детей.
— Всех с наступающим праздником! Дети, только от вас зависят ваши оценки, поэтому хочу пожелать успехов во всех делах и начинаниях. От нас, от родителей, зависит, каким вы увидите Новый год, — поздравил ребят мэр Александр Дубровин.
В преддверии праздника ученики побывали на закрытом показе спектакля «Морозко», погрузились в атмосферу сказочного мира. А после в компании Деда Мороза и Александра Дубровина зажгли огни на главной елке Падунского района. Также все получили новогодние подарки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске жителям аварийных домов передали ключи от новых квартир.