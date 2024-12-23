100 школьников Братска побывали на Елке мэра

— Всех с наступающим праздником! Дети, только от вас зависят ваши оценки, поэтому хочу пожелать успехов во всех делах и начинаниях. От нас, от родителей, зависит, каким вы увидите Новый год, — поздравил ребят мэр Александр Дубровин.