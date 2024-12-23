Могилевчанка утонула в собственной ванной

В Могилеве пенсионерка утонула в собственной ванной. Об этом рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.
Так, могилевчанка погибла у себя дома. Утонувшую пенсионерку в ванной в квартире обнаружили родственники. По факту гибели женщины 1950 года рождения проводится проверка.
Еще белорус получил травму и погиб на вокзале в Варшаве: «Поскользнулся и упал на пол».
И также минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников.
Тем временем Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники.