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Могилевчанка утонула в собственной ванной

Жительница Могилева утонула у себя дома в ванной.

Источник: Комсомольская правда

В Могилеве пенсионерка утонула в собственной ванной. Об этом рассказали в телеграм-канале ОСВОД Беларуси.

Так, могилевчанка погибла у себя дома. Утонувшую пенсионерку в ванной в квартире обнаружили родственники. По факту гибели женщины 1950 года рождения проводится проверка.

Еще белорус получил травму и погиб на вокзале в Варшаве: «Поскользнулся и упал на пол».

И также минчанка продала машину и отдала 60 тысяч рублей ради «спецоперации» мошенников.

Тем временем Минздрав изменил график работы поликлиник и больниц на новогодние праздники.