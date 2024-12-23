В праздничные дни в Омске изменится расписание движения пригородных автобусов

«Омскоблавтотранс» сообщил об изменениях в организации автобусных рейсов в районы области в предпраздничные и праздничные дни. Как пояснили в организации, это связано с изменением пассажиропотока.
Так, в субботу, 28 декабря, в 20:20 от автовокзала отправится дополнительный рейс в Тевриз. При этом рейс № 1068 «Омск — Большеречье», который должен был стартовать от автовокзала в 11:20 будет отменен. В воскресение, 29 декабря, от автовокзала в 20:20 отправится дополнительный автобус в Тевриз.
Наибольшие изменения ждут пассажиров 31 декабря. В этот день отменены четыре рейса: № 1106 «Омск — Тара» с отправлением от автовокзала в 15:30 и 17:30; № 1115 «Омск — Тевриз» c отправлением от автовокзала в 20:00; № 1080 «Омск — Крутиха» с отправлением от автовокзала в 18:00.
Полностью со всеми изменениями на период с 31 декабря по 8 января можно ознакомиться здесь.