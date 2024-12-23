В праздничные дни в Омске изменится расписание движения пригородных автобусов

Так, в субботу, 28 декабря, в 20:20 от автовокзала отправится дополнительный рейс в Тевриз. При этом рейс № 1068 «Омск — Большеречье», который должен был стартовать от автовокзала в 11:20 будет отменен. В воскресение, 29 декабря, от автовокзала в 20:20 отправится дополнительный автобус в Тевриз.