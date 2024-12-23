Положение об отрядах самообороны утвердили в Нижегородской области

Согласно документу, отряды самообороны могут создаваться в муниципалитетах для усиления охраны важных государственных и специальных объектов, объектов, которые обеспечивают жизнедеятельность населения, работу транспорта, связи, энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность в условиях специальной военной операции.
Отряды будут действовать на общественных началах, создавать и руководить ими будет глава муниципального образования. В решении о создании отряда будет указана численность, поименный состав, место нахождения, структура, а также материально-техническое и финансовое обеспечение при его необходимости. В отряды будут принимать граждан в возрасте от 30 до 65 лет, годных по состоянию здоровья. Среди ограничение на вступление — неснятые судимости.
Положение также регулирует случаи отчисления из отрядов. Среди них неправомерное применение оружия.
В примерной структуре отрядов предусмотрены командир, его заместитель, а также группы связи, оповещения, медицинского и материально-технического обеспечения.