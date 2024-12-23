Положение об отрядах самообороны утвердили в Нижегородской области

Отряды будут действовать на общественных началах, создавать и руководить ими будет глава муниципального образования. В решении о создании отряда будет указана численность, поименный состав, место нахождения, структура, а также материально-техническое и финансовое обеспечение при его необходимости. В отряды будут принимать граждан в возрасте от 30 до 65 лет, годных по состоянию здоровья. Среди ограничение на вступление — неснятые судимости.