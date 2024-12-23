ЦИК сказал о голосовании на выборах президента белорусов, живущих за границей

В голосовании на президентских выборах смогут участвовать граждане Беларуси, которые обладают избирательным правом и постоянно проживают за пределами республики. У них должен быть оформлен выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси, они должны состоять на консульском учете и не иметь регистрации по месту пребывания на родине.