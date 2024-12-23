ЦИК сказал о голосовании на выборах президента белорусов, живущих за границей

В Центризбиркоме рассказали, как белорусы, проживающие за рубежом, могут принять участие в выборах президента Беларуси в январе 2025 года.
Так, в ЦИК сказали, что граждане Беларуси, которые проживают за границей смогут поучаствовать в выборах президента по приезду в страну. Для белорусов, прибывших в республику из-за границы, организуют участки для голосования в областных центрах — Бресте (участок для голосования № 24), Витебске (№ 15), Гомеле (№ 74), Гродно (№ 14), Минске (№ 61) и Могилеве (№ 84).
В голосовании на президентских выборах смогут участвовать граждане Беларуси, которые обладают избирательным правом и постоянно проживают за пределами республики. У них должен быть оформлен выезд для постоянного проживания за пределами Беларуси, они должны состоять на консульском учете и не иметь регистрации по месту пребывания на родине.
Бюллетени для голосования будут выдаваться таким гражданам на одном из вышеуказанных участков при предъявлении паспорта, идентификационной карты или же биометрического паспорта гражданина Беларуси.
Тем временем стало известно, что ЦИК зарегистрировал Лукашенко, Гайдукевича, Сыранкова, Хижняка и Конопацкую кандидатами в президенты на выборах 2025. Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 26 января 2025 года.
Кроме того, ЦИК назвал запреты, которые будут содержаться в бюллетене по выборам.
Ранее ЦИК сообщил, что более 3 миллионов человек подписались за выдвижение пяти претендентов кандидатами в президенты.