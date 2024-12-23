В Нижегородской области в 2025 году введут подарок новорожденному

С 1 июля 2025 года в Нижегородской области введут подарок новорожденному номиналом в 20 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, подводя итоги года семьи в регионе.
Уже известно, что подарок номиналом 20 тысяч рублей смогут получить все родители без учета среднедушевого дохода. Получить его можно будет при подаче заявления одним из родителей. Потратить эту сумму можно на покупку любых из 217 товаров у 12 нижегородских производителей через популярный маркетплейс. Какие именно товары приобретать, будут решать сами родители.
Напомним, сегодня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подводит итоги Года семьи в регионе. На мероприятии он также озвучил новые меры поддержки семей с детьми.