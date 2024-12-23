В Нижегородской области в 2025 году введут подарок новорожденному

Уже известно, что подарок номиналом 20 тысяч рублей смогут получить все родители без учета среднедушевого дохода. Получить его можно будет при подаче заявления одним из родителей. Потратить эту сумму можно на покупку любых из 217 товаров у 12 нижегородских производителей через популярный маркетплейс. Какие именно товары приобретать, будут решать сами родители.