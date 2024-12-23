Последние новости к вечеру 23 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 23 декабря 2024 года.
По поручению Путина усовершенствуют программы льготных кредитов
Президент России Владимир Путин поручил доработать программы предоставления льготных займов, в том числе для приобретения жилья. Российский лидер на совещании по экономическим вопросам призвал не допускать введения лимитов на выдачу кредитов.
В Абакане на опытно-механическом заводе прогремел взрыв
В Хакасии на Абаканском опытно-механическом заводе во время газосварочных работ произошел взрыв. В результате два человека погибли, еще четверо получили ранения. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Санду потребовала разработать план военной операции в Приднестровье
Президент Молдавии Майя Санду заявила о необходимости создания плана военной операции для установления контроля над Приднестровьем с устранением присутствия российских миротворцев. О намерении главы республики развязать вооруженный конфликт свидетельствует информация Службы внешней разведки России.
Госдеп США призвал своих граждан покинуть Белоруссию
Государственный департамент США рекомендовал своим гражданам, находящимся в Белоруссии, в срочном порядке уехать из республики. В Вашингтоне считают, что в Белоруссии американцам может грозить риск задержания по решению местных властей.
Экс-сенатор, обвиняемый в убийстве, станет ответчиком в деле о банкротстве
Бывший сенатор Дмитрий Савельев, ранее обвиненный в убийстве своего партнера по бизнесу, будет также привлечен к ответственности по делу о банкротстве «Уралстройнефти». С его согласия, как экс-директора компании, были совершены убыточные сделки на сумму свыше 1,1 млрд рублей.