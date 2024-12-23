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Ограничения на продажу алкоголя ужесточат в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 декабря, ФедералПресс. В Нижегородской области планируется ужесточение ограничений на продажу алкоголя. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин, выступая на церемонии, посвященной подведению итогов Года семьи в регионе.

«Не должно быть разливаек, алкомаркетов в жилых домах», — поделился глава региона, добавив, что предлагается запретить продажу алкоголя в магазинах площадью менее 100 квадратных метров.

В ходе своего выступления на мероприятии губернатор рассказал о расширении спектра мер, направленных на изменение демографической ситуации в области. И отметил, что алкоголизация населения может нивелировать усилия, направленные на улучшение здоровья граждан. Поэтому и предлагается ужесточить ограничения, связанные с реализацией спиртного.

Также в регионе предлагается сократить время торговли алкоголем в выходные и праздничные дни.

«Бывают такие вещи, как спонтанное и незапланированное поведение. Условия для них мы должны исключать. Здесь — постепенное сокращение времени торговли», — добавил политик.

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