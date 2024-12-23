Ограничения на продажу алкоголя ужесточат в Нижегородской области

В ходе своего выступления на мероприятии губернатор рассказал о расширении спектра мер, направленных на изменение демографической ситуации в области. И отметил, что алкоголизация населения может нивелировать усилия, направленные на улучшение здоровья граждан. Поэтому и предлагается ужесточить ограничения, связанные с реализацией спиртного.