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Рассказываем, где пройдет отключение отопление в Иркутске 24 декабря 2024

Отопление частично отключат в трех округах Иркутска 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение частично отключат для проведения ремонтных работ, чтобы в дальнейшем не допустить аварийной ситуации.

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024.

— Отремонтируем тепловую сеть по улице Глеба Успенского, 8 и в микрорайоне Университетском, 103, — уточнил оператор.

Работы продлятся до самого вечера. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.

Работы начнутся с девяти часов утра, закончатся к пяти-шести вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024, можно посмотреть в таблице.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 60-летняя женщина включила чайник, из-за этого произошло короткое замыкание. Искры разлетелись на рядом стоящую мебель, начался пожар. Женщину спасли огнеборцы, передали медикам.