Рассказываем, где пройдет отключение отопление в Иркутске 24 декабря 2024

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение частично отключат для проведения ремонтных работ, чтобы в дальнейшем не допустить аварийной ситуации.
Отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024.
— Отремонтируем тепловую сеть по улице Глеба Успенского, 8 и в микрорайоне Университетском, 103, — уточнил оператор.
Работы продлятся до самого вечера. Фото: оператор тепловых сетей Иркутска.
Работы начнутся с девяти часов утра, закончатся к пяти-шести вечера. Точные адреса, где пройдет отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024, можно посмотреть в таблице.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 60-летняя женщина включила чайник, из-за этого произошло короткое замыкание. Искры разлетелись на рядом стоящую мебель, начался пожар. Женщину спасли огнеборцы, передали медикам.