Рассказываем, где пройдет отключение отопление в Иркутске 24 декабря 2024

Отключение отопления в Иркутске 24 декабря 2024 коснется Свердловского, Правобережного и Октябрьского округов. Как сообщил КП-Иркутск оператор тепловых сетей города, теплоснабжение частично отключат для проведения ремонтных работ, чтобы в дальнейшем не допустить аварийной ситуации.