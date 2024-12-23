Археологи обнаружили в Троице-Сергиевой лавре сверхредкое надгробие XV века

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые обнаружили при проведении спасательных раскопок в Троице-Сергиевой лавре одну из самых древних в России надгробных плит с надписью. Этот памятник, установленный на погребении инока Филофея после его смерти в 1492 году, стал лишь 4-й такой находкой за всю историю науки, сообщила пресс-служба Института археологии РАН.
«Эта плита — одно из древнейших подписных надгробий Руси. Учитывая, что надписи на надгробных плитах появились именно в последней четверти XV века, мы можем говорить, что Троице-Сергиев монастырь был одним из старейших центров формирования культуры подписного надгробия», — пояснила заместитель директора по науке ИА РАН (Москва) Ася Энговатова, чьи слова приводит пресс-служба института.
Энговатова и ученые совершили это открытие в рамках проведения спасательных раскопок, которые возглавляемая ей Подмосковная экспедиция ИА РАН ведет на территории Троице-Сергиевого монастыря с 2004 года. В результате этих работ были обнаружены десятки тысяч находок, которые позволили уточнить детали исторических событий, связанных с Лаврой, и выявить малоизвестные, но не менее важные страницы истории, связанные с традициями монастыря, особенности его строительства, архитектуры и внутреннего убранства зданий.
Недавно в ходе этих раскопок археологам удалось обнаружить белокаменную надгробную плиту с надписью, в которой упоминается инок Филофей, чье происхождение и имя в миру пока остаются загадкой для историков. Как отмечают ученые, это очень редкая находка, так как изначально надгробные плиты на Руси были безымянными, и только в конце XV века на надгробьях появились надписи, содержащие крестильное имя умершего и дату его смерти.
По словам исследователей, найденная в Лавре плита стала 4-м известным подписным надгробием XV века и 3-м по древности датировки: ранее при раскопках в Лавре были найдены надгробия с эпитафиями инокам Мисаилу Плещееву, который умер между 1467 и 1474 годами, и Вассиану, скончавшемуся в 1480 году. Помимо этих текстов все плиты украшены орнаментом из большого числа мелких треугольников, а в верхней и в средней частях надгробия вырезаны розетки и прочерчены полукруглые боковые линии.
«Тексты эпитафий являются ценнейшими историческими свидетельствами, которые являются не менее информативными, чем содержащиеся в письменных источниках. Надписи на надгробьях были важны, чтобы не забылся человек, чтобы продолжались поминальные богослужения, облегчалась его загробная судьба. Они составляли огромный коллективный синодик, только листы его были не бумажные, а каменные», — подытожил заведующий отделом археологии Московской Руси ИА РАН Леонид Беляев, чьи слова приводит пресс-служба института.