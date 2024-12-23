Археологи обнаружили в Троице-Сергиевой лавре сверхредкое надгробие XV века

Недавно в ходе этих раскопок археологам удалось обнаружить белокаменную надгробную плиту с надписью, в которой упоминается инок Филофей, чье происхождение и имя в миру пока остаются загадкой для историков. Как отмечают ученые, это очень редкая находка, так как изначально надгробные плиты на Руси были безымянными, и только в конце XV века на надгробьях появились надписи, содержащие крестильное имя умершего и дату его смерти.