Правнучка Сергея Михалкова Нина записала песню к шоу по произведению прадеда

Увидел свет альбом саундтреков к новогоднему шоу Надежды и Анны Михалковых «Дядя Степа. “Говорят: под Новый год…”» по произведениям Сергея Михалкова о добром милиционере (1936−1981). Композитором пластинки выступил Николай Панин. В записи приняли участие актеры спектакля.