Правнучка Сергея Михалкова Нина записала песню к шоу по произведению прадеда

Увидел свет альбом саундтреков к новогоднему шоу Надежды и Анны Михалковых «Дядя Степа. “Говорят: под Новый год…”» по произведениям Сергея Михалкова о добром милиционере (1936−1981). Композитором пластинки выступил Николай Панин. В записи приняли участие актеры спектакля.
Заглавную композицию в альбоме, «Под Новый год», написала и исполнила 13-летняя Нина Гигинеишвили — дочь актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили, внучка режиссера и актера Никиты Михалкова и правнучка писателя Сергея Михалкова.
Событие стартует 27 декабря в МТС Live Hall (Москва) и продлится до 8 января.
Ранее Никита Михалков предложил создать фестиваль саундтреков имени композитора Эдуарда Артемьева в Новосибирской области.