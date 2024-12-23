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Щенка, упавшего в расщелину скалы, спасли в Ростовской области

В Ростовской области спасли щенка, попавшего в расщелину на 20-метровой высоте.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области из расщелины на вершине 20-метрового обрыва вытащили маленького щенка. Мохнатый потеряшка провел в ловушке целую ночь и совсем не сопротивлялся, когда его доставали специалисты региональной службы спасения на водах.

— Выезжали на побережье Таганрогского залива, в село Боцманово Неклиновского района. Узкая расщелина (всего в несколько сантиметров) вглубь уходила на три метра. Спуститься за щенком не могли, поэтому использовали веревку с петлей, — рассказали в пресс-службе ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Хозяйка четвероногого малыша предложила спасателям забрать его себе, не сомневаясь, что отдает животное в добрые руки. Спасатели приютили малютку и теперь выбирают для него кличку, в этом также могут помочь все желающие — предложения можно оставлять в группе VK областной поисково-спасательной службы во внутренних водах.

Напомним, ранее в Ростовской области собака спасла хозяев из горящего дома.