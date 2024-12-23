Щенка, упавшего в расщелину скалы, спасли в Ростовской области

Хозяйка четвероногого малыша предложила спасателям забрать его себе, не сомневаясь, что отдает животное в добрые руки. Спасатели приютили малютку и теперь выбирают для него кличку, в этом также могут помочь все желающие — предложения можно оставлять в группе VK областной поисково-спасательной службы во внутренних водах.