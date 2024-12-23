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Еврейское кладбище в Ташкенте под угрозой: скандал вокруг строительных работ и уничтожения могил

В Яккасарайском районе Ташкента разгорается скандал, связанный с еврейским кладбищем ашкеназов — уникальным местом, где покоятся сотни выдающихся людей, внесших огромный вклад в развитие Узбекистана.

Ученые, артисты, военные, руководители — кладбище хранит память о тех, кто создавал историю республики.

Однако сейчас еврейская община Ташкента бьёт тревогу. По словам его представителей, директор кладбища начал несогласованные с общиной строительные работы. Разрушены многие могилы и строения, а старые еврейские захоронения, как утверждают представители общины, используются под новые. Очевидные факты «торговли местами» может заметить любой посетитель.

Обращение к властям

Кладбище находится под управлением хокимията Ташкента, однако там на ситуацию пока не отреагировали. Еврейская община просит, чтобы кладбище было признано объектом культурного наследия, а любое строительство и перепланировка на его территории были запрещены.

С призывом к руководству страны выступил внук легендарного фотографа Макса Пенсона, чья могила находится на этом кладбище. Его обращение опубликовал блогер Никита Макаренко, привлекая внимание общественности к проблеме.

Почему это важно?

Еврейское кладбище в Ташкенте — не только место памяти, но и уникальный исторический памятник. Уничтожение захоронений и коммерческое использование его территории не просто оскорбляют память покоящихся, но и наносят удар по культурному наследию Узбекистана.

Теперь вопрос за властями: найдут ли они возможность сохранить это уникальное место для будущих поколений? Ведь речь идёт не только о сохранении могил, но и об уважении к истории и культуре.