Паромную переправу на остров Ольхон могут закрыть 25 декабря

Навигацию паромной переправы Сахюрта-Ольхон, возможно, закроют раньше обычного. Об этом КП-Иркутск сообщили в дирекции автодорог.
— В связи с усложнившейся ледовой обстановкой на озере Байкал в проливе Малые Ольхонские Ворота, возможно раннее закрытие навигации уже 25 декабря 2024, — уточнили в пресс-службе.
Обычно с материка до острова можно без проблем добраться вплоть до 31 декабря. Однако, что будет в этом году — пока неизвестно. Жителей и туристов просят заранее планировать поездки и следить за официальным расписанием.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел вечером 22 декабря на улице Курганской в Иркутске. Тогда пламя охватило производственное здание, на месте работали 33 специалиста и 11 единиц техники МЧС. К счастью, обошлось без жерт.