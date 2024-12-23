Подачу тепла в 116 жилых домов ограничили в Таганроге 23 декабря

Сегодня, 23 декабря, в Таганроге без полноценного тепла в квартирах остались жители 116 многоквартирных домов. К этому моменту ремонтные работы уже завершены, идет заполнение системы, сообщил в своем телеграм-канале и. о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов.
Около 17 часов вечера чиновник проинформировал, что восстановить подачу отопления «должны в течение четырех часов».
Управленец пояснил, что работа котельной на улице Заводской была временно приостановлена «для предупреждения аварийной ситуации». Специалисты МУП «Городское хозяйство» выполняли оперативную замену запорной арматуры.