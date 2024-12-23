Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 24 декабря

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 24 декабря 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Молодогвардейцев, 51, 53, 55, 57, 57-А — с 08.00 до 18.00. — ч/с: Ферросплавная, 1−24; Валдайская, 4−54; Бийская, 1−16; 2-я Бийская; 4-я Бийская, 1−22; 5-я Бийская; Лобачевского, 4−59; Можайская, 1−31; Луначарского, 1−16, 17−32; Механическая, 1−17; пр. Победы, 2−36 (чет.); Верхоянская, 1−23; Миллеровская, 1−32; Никопольская, 1−32; Ростовская, 17−32; Гатчинская, 23−31 (нечет.); пер. Карталинский, 1−11; Барабинская, 1−12 — с 08.00 до 18.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Ворошилова, 13 — с 09.30 до 17.00.
Отключение газоснабжения:
— Краснознаменная, 27, 27-А; Свердловский пр., 8 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Пионерская, 7, 7-А; ч/с: Логовая, 17−33-Б, 16-А-44; Лавровая, 17-А, 18−24; Новоградский пр., 54, 54-А, 56 — с 09.00 до 13.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Л. Чайкиной, 14−20; Ереванская, 32−42 — с 12.00 до 18.00. — Копейское шоссе, 27, 29, 29-А, 29/2, 40, 40/2; Гранитная, 1, 1/1 — с 13.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Социалистическая, 62-А с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключения водоснабжения:
— Орджоникидзе, 33, 35, 35-А, 41, 41 к. 2, 43, 43/1, 54-А, Б, 56/1, 58; Цвиллинга, 56-Б; Телевизионная, 1, 4, 4-А, 6 — с 09.00 до 20.00.
Отключение газоснабжения:
— Доватора, 18; Шаумяна, 71, 71-А — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ст. Шершни; п. Каменный карьер — с 08.00 до 18.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— 1-й Пятилетки, 17-А — с 13.00 до 18.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.