Власти ограничат движение на трех уфимских центральных улицах

Завтра, 24 декабря, в центре Уфы временно ограничат движение на трех улицах. Об этом рассказала пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Речь идет об улицах Заки Валиди (участок от проспекта Салавата Юлаева до Гафури («Телецентр» дом № 9/1), Цюрупы (от Валиди (Цюрупы, 12) до Достоевского (Цурюпы, 98) и Карла Маркса (от Валиди (Карла Маркса, 4) до Достоевского (Карла Маркса, 38).
Чиновники рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии заранее планировать свой маршрут.
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