Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти ограничат движение на трех уфимских центральных улицах

В Уфе перекроют улицы Заки Валиди, Цюрупы и Карла Маркса.
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 24 декабря, в центре Уфы временно ограничат движение на трех улицах. Об этом рассказала пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Речь идет об улицах Заки Валиди (участок от проспекта Салавата Юлаева до Гафури («Телецентр» дом № 9/1), Цюрупы (от Валиди (Цюрупы, 12) до Достоевского (Цурюпы, 98) и Карла Маркса (от Валиди (Карла Маркса, 4) до Достоевского (Карла Маркса, 38).

Чиновники рекомендуют жителям и гостям столицы Башкирии заранее планировать свой маршрут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.