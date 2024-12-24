В Калининграде на 5-й маршрут вышел «винтажный» трамвай Tatra T4D

«С чем связан этот подарок любителям трамвая, трудно сказать. То ли к выходу 525-го побудила нехватка линейных вагонов, вызванная поломками нескольких машин, либо это предновогодний сюрприз “Калининград-ГорТранса”. Будем надеяться на лучшее вместе с 525-м!» — отвечает он.