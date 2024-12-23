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Воронежцы в Шилово остались без воды

ЧП произошло к вечеру 23 декабря.

Источник: АиФ Воронеж

В Шилово пропала холодная вода, о чем местные жители рассказывают в социальных сетях.

По словам горожан, холодная вода покинула краны 23 декабря.

«По информации предоставленной управлением жилищно-коммунального хозяйства, из-за дефекта на стальном трубопроводе диаметром 400 мм в настоящее время отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Шилово. Дефект обнаружен на трубопроводе, проходящем под дорогой по ул. Курчатова. В настоящее время проводятся работы по осушению трубы, после чего специалисты приступят к устранению нештатной ситуации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.

ЖКХ