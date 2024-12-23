Воронежцы в Шилово остались без воды

«По информации предоставленной управлением жилищно-коммунального хозяйства, из-за дефекта на стальном трубопроводе диаметром 400 мм в настоящее время отключено холодное водоснабжение в микрорайоне Шилово. Дефект обнаружен на трубопроводе, проходящем под дорогой по ул. Курчатова. В настоящее время проводятся работы по осушению трубы, после чего специалисты приступят к устранению нештатной ситуации», — прокомментировали ситуацию в мэрии.