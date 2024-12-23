Экстренные службы видели около музтеатра в центре Ростова-на-Дону

Днем 23 декабря около музтеатра на Большой Садовой в Ростове-на-Дону прохожие видели сотрудников экстренных служб и правоохранителей, в том числе кинологов. Пост об этом был опубликован в соцсетях.
Причины, по которым к музыкальному театру прибыли с проверкой, неизвестны. Официально в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали.
Напомним, в ноябре экстренные службы и представители полиции также приезжали к гостинице на Буденновском. Тогда возможная опасность не подтвердилась.