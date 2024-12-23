Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экстренные службы видели около музтеатра в центре Ростова-на-Дону

Прохожие сообщили об экстренных службах рядом с музыкальным театром Ростова.

Источник: Комсомольская правда

Днем 23 декабря около музтеатра на Большой Садовой в Ростове-на-Дону прохожие видели сотрудников экстренных служб и правоохранителей, в том числе кинологов. Пост об этом был опубликован в соцсетях.

Причины, по которым к музыкальному театру прибыли с проверкой, неизвестны. Официально в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области ситуацию пока не прокомментировали.

Напомним, в ноябре экстренные службы и представители полиции также приезжали к гостинице на Буденновском. Тогда возможная опасность не подтвердилась.