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Ростов сковали пробки в семь баллов

Ростов-на-Дону сковали пробки в семь баллов вечером, 23 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове конец рабочего дня закончился пробками. Об этом сообщили горожане вечером, 23 декабря.

Семибалльные заторы парализовали практически все улицы города. По данным «Яндекс Карт», практически весь центр погрузился в пробки. Так, заторы есть на улице Красноармейской, Ворошиловском проспекте и улице Большой Садовой. Также заторы есть в Крепостном переулке, улицах Максима Горького и Береговой. С трудом двигаются автомобили и по Театральному проспекту.

Затруднено движение и в районе главного автовокзала. На проспекте Стачки также собралась небольшая пробка. Аналогичная ситуация и на улице Всемоюзной. Отметим, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.