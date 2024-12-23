Ростов сковали пробки в семь баллов

Семибалльные заторы парализовали практически все улицы города. По данным «Яндекс Карт», практически весь центр погрузился в пробки. Так, заторы есть на улице Красноармейской, Ворошиловском проспекте и улице Большой Садовой. Также заторы есть в Крепостном переулке, улицах Максима Горького и Береговой. С трудом двигаются автомобили и по Театральному проспекту.