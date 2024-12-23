Ростов сковали пробки в семь баллов

В Ростове конец рабочего дня закончился пробками. Об этом сообщили горожане вечером, 23 декабря.
Семибалльные заторы парализовали практически все улицы города. По данным «Яндекс Карт», практически весь центр погрузился в пробки. Так, заторы есть на улице Красноармейской, Ворошиловском проспекте и улице Большой Садовой. Также заторы есть в Крепостном переулке, улицах Максима Горького и Береговой. С трудом двигаются автомобили и по Театральному проспекту.
Затруднено движение и в районе главного автовокзала. На проспекте Стачки также собралась небольшая пробка. Аналогичная ситуация и на улице Всемоюзной. Отметим, автомобилистам стоит заранее продумать свой маршрут.