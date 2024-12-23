Российские физики-теоретики приблизились к созданию «гармоничной» теории струн

Как отмечают Бухбиндер и его коллеги, одной из главных проблем современной теоретической физики является то, что квантовая механика и теория относительности Эйнштейна несовместимы друг с другом. При этом и та, и другая теория были неоднократно подтверждены в ходе сотен и тысяч астрофизических наблюдений и наземных экспериментов в самых разных условиях, что вынуждает ученых искать новые теоретические описания мироздания.