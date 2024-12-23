King Crimson выпустили фильм с концерта 1982 года в Мюнхене

Заявлено, что картина документирует полное выступление группы, однако в 40-минутном видео нет исполнения четырех песен: Thela Hun Ginjeet, Frame By Frame, Elephant Talk и «Larks' Tongues in Aspic, Part Two». Полный сет был выпущен на CD клубом фанатов King Crimson Collectors' Club в 2006-м. В 2012-м лонгплей вышел в цифровом виде.