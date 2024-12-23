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King Crimson выпустили фильм с концерта 1982 года в Мюнхене

Британские легенды прогрессивного рока King Crimson на своем YouTube-канале выложили концертный фильм, снятый на выступлении коллектива в Мюнхене 29 сентября 1982-го. Первоначально пиратские кадры с концерта показывались только на немецком телешоу Rochaus Dem Alabamahalle.

Источник: Звук

Британские легенды прогрессивного рока King Crimson на своем YouTube-канале выложили концертный фильм, снятый на выступлении коллектива в Мюнхене 29 сентября 1982-го. Первоначально пиратские кадры с концерта показывались только на немецком телешоу Rochaus Dem Alabamahalle.

Заявлено, что картина документирует полное выступление группы, однако в 40-минутном видео нет исполнения четырех песен: Thela Hun Ginjeet, Frame By Frame, Elephant Talk и «Larks' Tongues in Aspic, Part Two». Полный сет был выпущен на CD клубом фанатов King Crimson Collectors' Club в 2006-м. В 2012-м лонгплей вышел в цифровом виде.

Шоу на площадке The Alabama-Halle завершало тур King Crimson в поддержку альбома Beat (1982).

Ранее Rammstein поделились документалкой о своих гастролях за последние пять лет.