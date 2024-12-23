Под Любанью пьяный водитель сбил насмерть свою мать, когда ехал задним ходом

Нетрезвый 40-летний фигурант который уже имеет статус обвиняемого, в период с 20 до 22 часов, выезжая задним ходом со двора дома одного из населенных пунктов, «имея реальную возможность заблаговременно наблюдать позади управляемого им автомобиля свою мать, к которой приезжал в гости, не принял всех мер по обеспечению безопасного и задним ходом по неосторожности совершил наезд на женщину»,