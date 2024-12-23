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Под Любанью пьяный водитель сбил насмерть свою мать, когда ехал задним ходом

Пьяный водитель, двигаясь задним ходом, насмерть сбил свою мать в Любанском районе.

Источник: Комсомольская правда

О трагедии в Любанском районе сообщили в прокуратуре. ДТП со смертельным исходом случилось во вторник, 10 декабря 2024 года.

Нетрезвый 40-летний фигурант который уже имеет статус обвиняемого, в период с 20 до 22 часов, выезжая задним ходом со двора дома одного из населенных пунктов, «имея реальную возможность заблаговременно наблюдать позади управляемого им автомобиля свою мать, к которой приезжал в гости, не принял всех мер по обеспечению безопасного и задним ходом по неосторожности совершил наезд на женщину»,

Пострадавшей, как говорилось, оказалась 59-летняя мать фигуранта, она получила тяжелые травмы, от который скончалась на месте. Как констатировали в прокуратуре, после осуществления наезда на собственную мать обвиняемый уехал с места ЧП и в другом населенном пункте машина под его управлением съехал в кювет.

Обвиняемы взят под стражу, где будет находиться до суда.

Ранее мы писали о том, что в Белгидромете рассказали о погоде в Беларуси в конце декабря 2024 года (тут про это).