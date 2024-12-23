На Кубани завели дело после признания детей в издевательствах отца

После развода трое детей воспитывались в семье отца. Дети пожаловались, что над ними жестоко издеваются. По словам ребят, отец бил их буквально за малейшую провинность и относился к ним слишком строго. А новая избранница главы семейства наоборот поддерживала такие методы. Брат и две сестры регулярно подвергались жестоким избиениям и наказаниям.