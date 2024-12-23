На Кубани завели дело после признания детей в издевательствах отца

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после признания детей в издевательствах отца. Об этом сообщили наши коллеги из «КП — Кубань».
После развода трое детей воспитывались в семье отца. Дети пожаловались, что над ними жестоко издеваются. По словам ребят, отец бил их буквально за малейшую провинность и относился к ним слишком строго. А новая избранница главы семейства наоборот поддерживала такие методы. Брат и две сестры регулярно подвергались жестоким избиениям и наказаниям.
Как только у ребят появилась возможность, то они позвонили своей матери. Ребята рассказали, как к ним относятся, и мать сразу же забрала детей. Сама женщина живет в Краснодаре. По словам самой матери, отец не давал видеться с детьми.
— Глава СК России поручил руководителю СУ СК России по Республике Адыгея возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе ведомства.