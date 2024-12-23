По факту аварии со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии завели «уголовку»

В Балтачевском районе Башкирии по факту ДТП со школьным автобусом возбуждено уголовное дело. Об этом рассказала пресс-служба Следственного комитета республики.
Инцидент произошел сегодня недалеко от деревни Ташлы-Елга на 56 километре дороги Бураево-Старобатлачево-Куеда, столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и бензовоз MAN. В салоне пассажирского транспортного средства были 19 человек, включая 17 детей. В результате происшествия пострадали трое детей, двое взрослых пассажиров и водитель автобуса, всех шестерых госпитализировали в больницу.
Уголовное было заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». На месте ЧП организовали комплекс следственных действий, идет допрос водителей, пассажиров и очевидцев ДТП. Специалисты планируют провести судебно-медицинские и автотехнические экспертизы. В ходе расследования сотрудники СК проверят соответствие оказываемых услуг по перевозке пассажиров установленным законом требованиям и нормам безопасности.
Также был инициирован вопрос о передаче материалов проверки по факту аварии из органов внутренних дел в следственное управление.
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