По факту аварии со школьным автобусом и бензовозом в Башкирии завели «уголовку»

Инцидент произошел сегодня недалеко от деревни Ташлы-Елга на 56 километре дороги Бураево-Старобатлачево-Куеда, столкнулись школьный автобус «ПАЗ» и бензовоз MAN. В салоне пассажирского транспортного средства были 19 человек, включая 17 детей. В результате происшествия пострадали трое детей, двое взрослых пассажиров и водитель автобуса, всех шестерых госпитализировали в больницу.