Gojira рассказали, кто придумал их выступление на Олимпиаде

Французские металисты в окружении пиротехники сыграли с оперной певицей Мариной Виотти кавер на революционную композицию «Ah! Ça Ira» на стенах бывшей тюрьмы Conciergerie.
«Для меня метал — это революционная музыка. И Gojira были очевидным выбором», — пояснил Ле Масн в интервью Metal Hammer.
По словам фронтмена Gojira Джо Дюплантье, коллектив сразу понял, что на предложение композитора нужно соглашаться. Однако настроение «Ah! Ça Ira» противоречило более позитивной концепции квартета. Тогда артисты решили, что сделают акцент на двух строчках песни, где говорится о светлом будущем «без страха перед огнем или пламенем».
Ранее музыканты выпустили клип на свою версию трека. Сингл номинирован на «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение».