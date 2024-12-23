Gojira рассказали, кто придумал их выступление на Олимпиаде

По словам фронтмена Gojira Джо Дюплантье, коллектив сразу понял, что на предложение композитора нужно соглашаться. Однако настроение «Ah! ​​Ça Ira» противоречило более позитивной концепции квартета. Тогда артисты решили, что сделают акцент на двух строчках песни, где говорится о светлом будущем «без страха перед огнем или пламенем».