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Gojira рассказали, кто придумал их выступление на Олимпиаде

Французские металисты в окружении пиротехники сыграли с оперной певицей Мариной Виотти кавер на революционную композицию «Ah! ​​Ça Ira» на стенах бывшей тюрьмы Conciergerie.

Источник: Звук

Французские металисты в окружении пиротехники сыграли с оперной певицей Мариной Виотти кавер на революционную композицию «Ah! ​​Ça Ira» на стенах бывшей тюрьмы Conciergerie.

«Для меня метал — это революционная музыка. И Gojira были очевидным выбором», — пояснил Ле Масн в интервью Metal Hammer.

По словам фронтмена Gojira Джо Дюплантье, коллектив сразу понял, что на предложение композитора нужно соглашаться. Однако настроение «Ah! ​​Ça Ira» противоречило более позитивной концепции квартета. Тогда артисты решили, что сделают акцент на двух строчках песни, где говорится о светлом будущем «без страха перед огнем или пламенем».

Ранее музыканты выпустили клип на свою версию трека. Сингл номинирован на «Грэмми» за «Лучшее метал-исполнение».