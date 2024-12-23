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«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0

«Салават Юлаев» обыграл 3:0 «Амур» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 23 декабря, в Уфе «Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Джошуа Ливо (забросил шайбу в ворота соперников на 11 минуте матча), Данил Алалыкин (55), и Александр Шаров (60). Команде гостей не удалось забить ни одного гола.

«СЮ» после 36 игр с 50 очками занимает вторую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 25 декабря. Команда вновь схлестнется в столице Башкирии с хабаровским «Амуром».

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