Число жертв аварии на дороге Дюртюли-Нефтекамск увеличилось до двух

В результате случившегося «Ларгус» попал в кювет. 50-летняя женщина, которая сидела на заднем сидении «Ларгуса» получила тяжелые травмы, она скончалась на месте ЧП. Остальных четырех пассажиров авто госпитализировали с различными травмами в больницу, где, к сожалению, один из них скончался. Водитель «Весты» никак не пострадал.