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Число жертв аварии на дороге Дюртюли-Нефтекамск увеличилось до двух

В Башкирии от последствий ДТП с Lada Vesta погиб еще один пассажир Lada Largus.

Источник: Комсомольская правда

Число жертв аварии в Краснокамском районе Башкирии увеличилось до двух. Об этом рассказала пресс-служба Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, 66-летний мужчина за рулем Lada Largus, в салоне которой было пять человек, ехал со стороны Нефтекамска в направлении Уфы. На 55 километре дороги Дюртюли-Нефтекамск он допустил столкновение со встречной Lada Vesta, которой управлял 58-летний водитель.

В результате случившегося «Ларгус» попал в кювет. 50-летняя женщина, которая сидела на заднем сидении «Ларгуса» получила тяжелые травмы, она скончалась на месте ЧП. Остальных четырех пассажиров авто госпитализировали с различными травмами в больницу, где, к сожалению, один из них скончался. Водитель «Весты» никак не пострадал.

— Сотрудники Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям произвели отключение аккумуляторной батареи и стабилизацию перевернувшейся Lada Largus, — сообщает ведомство.

В настоящее время сотрудники полиции и экстренных служб выясняют причины и обстоятельства инцидента.

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