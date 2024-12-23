В Ростове предприятие задолжало зарплаты сотрудникам

В Ростове-на-Дону компания задолжала сотрудникам зарплаты. Об этом сообщили в региональном ведомстве 23 декабря.
Правоохранители установили, что у предприятия имелась задолженность по заработной плате перед шестью работниками. Общая сумма составила порядка 280 тысяч рублей. Прокуратура внесла работодателю представление. После вмешательства прокуратуры задолженность погашена.
— Кроме того, по постановлению прокурора руководитель организации привлечен уполномоченным органом к административной ответственности по статье «Нарушение трудового законодательства», — говорится в сообщении ведомства.