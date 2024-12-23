Глава комитета Госдумы Боярский: нет информации о скорой блокировке WhatsApp

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории России в 2025 году, предупреждают парламентарии. Основная причина блокировки заключается в отказе администрации сервиса сотрудничать с властями. Недавно WhatsApp внесли в список ОРИ, что накладывает на мессенджер больше обязательств перед спецслужбами РФ. Если WhatsApp выполнит требования Роскомнадзора, то продолжит работу, пообещали в Совфеде. С другой стороны, депутат Госдумы Сергей Боярский сообщил, что в данный момент нет никакой дополнительной информации о скорой блокировке мессенджера.