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С жителя Стерлитамака, который лишил детей жилья, взыскали почти полмиллиона рублей

В Башкирии с лишившего детей жилья мужчину взыскали 450 тыс. рублей.

Источник: Комсомольская правда

С жителя башкирского города Стерлитамак, который лишил детей жилья, взыскали почти полмиллиона рублей. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Пенсионный орган постановил выдать семье сертификат на материнский капитал. Деньгами частично погасили ипотеку. Однако отец не стал выполнять нотариальное обязательство и не выделил доли на право собственности своим несовершеннолетним детям, поскольку жилье было реализовано на торгах из-за невыполнения условий кредитного договора.

Надзорное ведомство направило в суд иск о взыскании с мужчины более 450 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила его. Решение суда еще не вступило в законную силу.

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