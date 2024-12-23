Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

На прошлой неделе совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва защищает вдов и сирот погибших на спецоперации, а также не нарушает светское законодательство.
Против фетвы высказались члены Совета по правам человека (СПЧ). По их мнению, «религиозное многожество» ничем не отличается от обычного. Член СПЧ Кирилл Кабанов заявил, что начал готовить обращение на имя генпрокурора Игоря Краснова с просьбой дать правовую оценку заявления муфтия Москвы.