Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

На прошлой неделе совет улемов (ученых-богословов) ДУМ России разрешил мусульманам заключать до четырех религиозных браков. Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов отмечал, что это допускается, если жена не может или не хочет рожать ребенка, а также в случае «сексуальной несовместимости» супругов. Муфтий шейх Равиль Гайнутдин заявил, что фетва защищает вдов и сирот погибших на спецоперации, а также не нарушает светское законодательство.