Игрок «Ростов-Дона» Валерия Клишина переходит в другую команду

Гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Клишина переходит в «Звезду». Об этом 23 декабря сообщили на официальной странице ростовской команды.
Согласно опубликованной информации, оставшуюся часть сезона Суперлиги спортсменка проведет в составе команды Звенигородска. До этого 20-летняя спортсменка выступала за молодежную команду ростовского клуба с 2021 года.
Отметим, Валерия Клишина родом из подмосковного города Протвина. Ее талант заметили в Ростове во время всероссийского финала соревнований среди девушек. Спортивное мероприятие проходило в 2019 году.