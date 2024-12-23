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Игрок «Ростов-Дона» Валерия Клишина переходит в другую команду

Гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Клишина переходит в «Звезду».

Источник: Комсомольская правда

Гандболистка «Ростов-Дона» Валерия Клишина переходит в «Звезду». Об этом 23 декабря сообщили на официальной странице ростовской команды.

Согласно опубликованной информации, оставшуюся часть сезона Суперлиги спортсменка проведет в составе команды Звенигородска. До этого 20-летняя спортсменка выступала за молодежную команду ростовского клуба с 2021 года.

Отметим, Валерия Клишина родом из подмосковного города Протвина. Ее талант заметили в Ростове во время всероссийского финала соревнований среди девушек. Спортивное мероприятие проходило в 2019 году.