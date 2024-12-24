В Волгограде осудили бывшего исполнительного директора «Красного Октября»

Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Ему назначено 9 лет исправительной колонии общего режима. Также подсудимого лишили права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях сроком на 2 года и назначили штраф в размере 700 тыс. рублей.