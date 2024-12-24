В Волгограде осудили бывшего исполнительного директора «Красного Октября»

Бывший исполнительный директор волгоградского предприятия находится в международном розыске и еще не экстрадирован в Россию.
С 2011 по 2015 год фигурант, занимая должность исполнительного директора завода «Красный Октябрь», при пособничестве других лиц организовал серию противоправных действий конкурсных управляющих. Это привело к крупным финансовым потерям, сообщили в Краснооктябрьском районном суде Волгограда.
В конкурсную массу завода не поступило свыше 8,5 млрд рублей. Кроме этого, образовалась задолженность перед ФНС России в сумме более 2 млрд 659 млн рублей.
Также подсудимый, находясь в сговоре с другими фигурантами, похитил активы предприятия путем растраты. Он незаконно продал 100% обыкновенных акций двух организаций по ценам, которые оказались существенно ниже рыночной стоимости.
В 2016 году бывшего исполнительного директора завода объявили в международный розыск. До настоящего времени его не экстрадировали в Россию.
Суд признал фигуранта виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ и ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Ему назначено 9 лет исправительной колонии общего режима. Также подсудимого лишили права выполнять управленческие функции в коммерческих организациях сроком на 2 года и назначили штраф в размере 700 тыс. рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.