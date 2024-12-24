В Самарской области пациентам с диабетом не давали положенные медсредства

В больнице Красноярского района выявили проблемы с обеспечением пациентов медицинскими средствами. Ребенка, у которого есть диабет первого типа, не обеспечили инсулиновой помпой, которую нужно менять каждый месяц. Мать ребенка обратилась в прокуратуру с жалобой на это.
— Детям, страдающим сахарным диабетом первого типа, в больнице не выдавали в достаточном количестве тест-полоски для проведения мониторинга содержания глюкозы в крови, — рассказали в прокуратуре Самарской области о выявленных нарушениях.
В некоторых медкартах не было указаний от врачей касательно ежесуточного мониторинга. Прокуратура внесла главному врачу Красноярской ЦРБ представление. Надзорный орган будет контролировать, как устраняют нарушения.