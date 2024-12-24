В Самарской области пациентам с диабетом не давали положенные медсредства

В больнице Красноярского района выявили проблемы с обеспечением пациентов медицинскими средствами. Ребенка, у которого есть диабет первого типа, не обеспечили инсулиновой помпой, которую нужно менять каждый месяц. Мать ребенка обратилась в прокуратуру с жалобой на это.