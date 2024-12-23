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Производитель сыра построит в Башкирии два цеха за 1,5 млрд рублей

В Башкирии компания запустит производство сыра моцарелла.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии компания реализует два инвестиционных проекта на полтора миллиарда рублей. Об этом рассказала пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.

Предприятие «Элипсмол», которое специализируется на производстве сырного зерна кальята и сливочного масла, планирует реализовать инициативы в ближайшие два-три года. Первый проект — цех по производству сыра моцарелла, второй — сушильный цех по переработке молока и сыворотки.

Благодаря построенным объектам предприятие рассчитывает увеличить число рабочих мест, а также выручку до четырех миллиардов рублей в год.

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