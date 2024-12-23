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В Ростовской области в реке Дон теплоход сел на мель

В районе Азова в реке Дон теплоход сел на мель.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в реке Дон теплоход сел на мель. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. Происшествие случилось вечером 23 декабря в городе Азове.

По предварительной информации ведомства, сообщение о посадке судна на мель поступило около 19:35. Теплоход следовал в сторону порта Молдовы из Ростова-на-Дону. Как уточнили в ведомстве ю в результате происшествия никто не пострадал, топливо на разлилось.

— Судовой ход не перекрыт. Судовладельцем прорабатывается вопрос о привлечении буксира для снятия судна с мели, — прокомментировали в региональном ведомстве.