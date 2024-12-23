В ЯрГУ разработали компьютерную игру для обучения будущих юристов

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова разработали компьютерную игру для обучения будущих юристов навыкам управления системой оплаты труда в организациях, продукт получил регистрацию в Роспатенте. Об этом ТАСС сообщил руководитель проекта, доцент кафедры трудового и финансового права юридического факультета ЯрГУ Дмитрий Смирнов.
«Современные исследования доказали, что менеджеры и работодатели должны обеспечивать не просто достойный уровень оплаты, но и поддерживать, закреплять систему вознаграждения сотрудников своих компаний. Именно этому может научить наша компьютерная программа. Игра кардинально изменяет педагогический процесс: студенты магистратуры на занятиях увлечено решают практические задачи дисциплины, быстро получают обратную связь от преподавателя, и тем самым эффективнее приобретают необходимые навыки и умения», — рассказал Смирнов.
По его словам, игра относится к жанру tycoon — это экономическая стратегия, позволяющая выступить в роли руководителя бизнеса. Обычно подобные игры нацелены на развлечение пользователей, ученые ЯрГУ впервые создал игру, в которой приоритет отдается образовательному компоненту.
Проект создан на стыке психологии, права и компьютерных технологий. Игра включает в себя необходимые основы трудового законодательства в области начисления зарплаты, математические формулы оплаты труда, а также психологические основания для стимулирования сотрудников. Студенты изучают предмет с разных сторон, пытаются создать собственные стратегии при решении задач. Формат игры предполагает ее использование на очных семинарах и дистанционно.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, игра прошла апробацию в учебном процессе и показала свою высокую эффективность. Разработку уже включили в образовательный процесс студентов второго курса магистратуры направления «Юриспруденция» по профилю «Цивилистика, трудовое и финансовое право».