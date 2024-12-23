В ЯрГУ разработали компьютерную игру для обучения будущих юристов

«Современные исследования доказали, что менеджеры и работодатели должны обеспечивать не просто достойный уровень оплаты, но и поддерживать, закреплять систему вознаграждения сотрудников своих компаний. Именно этому может научить наша компьютерная программа. Игра кардинально изменяет педагогический процесс: студенты магистратуры на занятиях увлечено решают практические задачи дисциплины, быстро получают обратную связь от преподавателя, и тем самым эффективнее приобретают необходимые навыки и умения», — рассказал Смирнов.