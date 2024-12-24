Волгоградцы с детьми смогут встретить Новый год в ЦПКиО

Как сообщает дирекция ЦПКиО, подготовлена насыщенная программа мероприятий на зимние каникулы. В новогоднюю ночь, 31 декабря 2024 года, парк будет работать с 10.00 до 3.00, предлагая посетителям развлекательную шоу-программу с Дедом Морозом и Снегурочкой.
В течение дня гости смогут посетить детскую зону, покататься на автодроме, осмотреть город с колеса обозрения и встать на коньки на ледовой арене, где будет организован дополнительный 4-часовой сеанс.
В первый день 2025 года в 15.00 состоится оригинальный забег с елками. Участники должны прийти с елочкой любого размера и материала. Все получат медали, а победители и призеры за лучший костюм будут награждены особыми подарками.
С 2 по 8 января с 14.00 до 17.00 у главной елки парка пройдут детские интерактивы с аниматорами и выступления творческих коллективов.
7 января в 10.00 состоится традиционный Рождественский забег. Кроме того, 3 и 4 января в 18.00 на большом автодроме все желающие могут принять участие в тематических квизах.