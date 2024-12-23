Из-за аферистов житель Уфы лишился десятка миллионов рублей и устроил поджог почтового отделения

Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 27-летний уфимец, он во всем сознался. По его словам, в минувшем августе ему якобы позвонил представитель мобильного оператора и сообщил, что у того истекает срок действия договора пользования SIM-картой и его необходимо продлить. «Специалист» убедил уфимца передать ему коды из SMS, а затем оформил на его имя кредит. Мужчина утверждает, что злоумышленники выманили у него более десяти миллионов рублей.