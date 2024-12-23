Из-за аферистов житель Уфы лишился десятка миллионов рублей и устроил поджог почтового отделения. Об этом рассказала пресс-служба МВД Башкирии.
Позавчера, 21 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение о загоревшемся отделении «Почты России» на улице Менделеева. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП стражи порядка установили, что происшествие носит криминальный характер.
Злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 27-летний уфимец, он во всем сознался. По его словам, в минувшем августе ему якобы позвонил представитель мобильного оператора и сообщил, что у того истекает срок действия договора пользования SIM-картой и его необходимо продлить. «Специалист» убедил уфимца передать ему коды из SMS, а затем оформил на его имя кредит. Мужчина утверждает, что злоумышленники выманили у него более десяти миллионов рублей.
Спустя несколько месяцев мужчине снова позвонили неизвестные, которые в этот раз представились сотрудниками ФСБ и под предлогом возврата похищенных денег убедили его купить необходимые предметы и вещества, а затем изготовить у себя дома горючую смесь.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенного общеопасным способом», в настоящее время он арестован.
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