В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — говорится в последнем сообщении.