В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

ПЕРМЬ, 23 дек — РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания.
В 21:34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи.
«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — говорится в последнем сообщении.
Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».