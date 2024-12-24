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В Перми взломали Telegram-аккаунт мэра

Telegram-аккаунт главы Перми взломали, разместив пост оскорбительного содержания.

Источник: РИА Новости

ПЕРМЬ, 23 дек — РИА Новости. Telegram-аккаунт главы Перми Эдуарда Соснина был взломан, злоумышленники разместили в ленте пост оскорбительного содержания.

В 21:34 мск в Telegram-аккаунте мэра появился пост оскорбительного содержания с информацией о физиологическом состоянии главы краевого центра. Очень быстро публикация была удалена. Примерно через 10 минут появилась информация о взломе учетной записи.

«Уважаемые жители Перми! Сегодня мой аккаунт в Telegram был взломан. Мы уже принимаем все необходимые меры для восстановления безопасности. Прилагаем все усилия, чтобы вернуть контроль над аккаунтом и обеспечить его безопасность», — говорится в последнем сообщении.

Мэр предложил жителям читать его официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».