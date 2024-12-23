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Настоятель Франц Рудь сказал, что происходит с Красным костелом в Минске

Ксендз-каноник Франц Рудь сказал, что происходит с Красным костелом в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Настоятель известного как Красный костел прихода Святых Симона и Елены ксендз-каноник Франц Рудь рассказал в эфире телеканала СТВ, что происходит с храмом.

— Костел пока закрыт на реконструкцию, — отметил Рудь.

Вместе с тем, добавил он, в Беларуси «каждый храм открыт, не только католический, потому что все мы тут братья». В частности, Франц Рудь заметил:

— Я хочу подчеркнуть, что долголетний проект — это диалог культур и религий, который уже длится на протяжении трех лет, это не вчера этот проект повстал, где мы встречаемся все вместе межконфессионально: христиане, иудеи, мусульмане.

Настоятель известного минского костела напомнил, что в рамках такого межконфессионального диалога прошло уже более 100 совместных встреч, круглых столов, посещений мечетей, синагог, православных и католических храмов.

— Вот это и говорит о нашем единстве народном, — отметил Рудь.

Тем временем белорусские парфюмеры создали ароматы Беловежской пущи, а также с нотами жженой древесины и алкоголя. Еще парфюмерное предприятие возобновило работу в белорусских Докшицах.