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В Минобороны РФ сообщили о девяти сбитых БПЛА над Ростовской областью

Силы ПВО Ростовской области сбили девять беспилотников.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников. Об этом сообщили вечером, 23 декабря в Минобороны России.

— С 20:40 до 21:20 дежурными средствами ПВО уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении федерального ведомства.

Как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники сбили в районе Миллерово. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.