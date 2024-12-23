В Минобороны РФ сообщили о девяти сбитых БПЛА над Ростовской областью

В Ростовской области силы противовоздушной обороны уничтожили девять беспилотников. Об этом сообщили вечером, 23 декабря в Минобороны России.
— С 20:40 до 21:20 дежурными средствами ПВО уничтожены девять беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области, — говорится в сообщении федерального ведомства.
Как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники сбили в районе Миллерово. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.