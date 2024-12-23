В Минобороны РФ сообщили о девяти сбитых БПЛА над Ростовской областью

Как сообщил врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники сбили в районе Миллерово. К счастью, обошлось без пострадавших. Информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку.