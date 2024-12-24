Один из самых активных вулканов в мире снова извергается

Извержение ограничилось кальдерой на вершине вулкана, находящейся в удаленной, закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, сообщили в Гавайской вулканической обсерватории. Усиление сейсмической активности началось около 2 часов ночи по местному времени, а уже через полчаса веб-камеры начали фиксировать лаву, прорывающуюся через трещины в кальдере или выбрасывающуюся фонтанами.
Наиболее непосредственной угрозой является вулканический смог, который может достичь жилых районов по направлению ветра, отметили в обсерватории. Такой «вог» (вулканический смог) содержит диоксид серы и может ухудшать симптомы у людей с астмой, другими респираторными заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами.
Зона, где происходит извержение, закрыта для посещения с 2007 года из-за опасностей, таких как нестабильность стен кратера, трещины в земле и оползни.
Национальный парк вулканов Гавайев охватывает вершины двух самых активных вулканов в мире: Килауэа и Мауна-Лоа. Килауэа также извергался в июне и сентябре этого года.