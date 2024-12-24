Один из самых активных вулканов в мире снова извергается

Извержение ограничилось кальдерой на вершине вулкана, находящейся в удаленной, закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, сообщили в Гавайской вулканической обсерватории. Усиление сейсмической активности началось около 2 часов ночи по местному времени, а уже через полчаса веб-камеры начали фиксировать лаву, прорывающуюся через трещины в кальдере или выбрасывающуюся фонтанами.