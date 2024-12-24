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Один из самых активных вулканов в мире снова извергается

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лава начала пробиваться на поверхность в понедельник, 23 декабря, через корку одного из самых активных вулканов в мире — Килауэа, расположенного на Гаваях. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: АР

Извержение ограничилось кальдерой на вершине вулкана, находящейся в удаленной, закрытой зоне Национального парка вулканов Гавайев, сообщили в Гавайской вулканической обсерватории. Усиление сейсмической активности началось около 2 часов ночи по местному времени, а уже через полчаса веб-камеры начали фиксировать лаву, прорывающуюся через трещины в кальдере или выбрасывающуюся фонтанами.

Наиболее непосредственной угрозой является вулканический смог, который может достичь жилых районов по направлению ветра, отметили в обсерватории. Такой «вог» (вулканический смог) содержит диоксид серы и может ухудшать симптомы у людей с астмой, другими респираторными заболеваниями или сердечно-сосудистыми проблемами.

Зона, где происходит извержение, закрыта для посещения с 2007 года из-за опасностей, таких как нестабильность стен кратера, трещины в земле и оползни.

Национальный парк вулканов Гавайев охватывает вершины двух самых активных вулканов в мире: Килауэа и Мауна-Лоа. Килауэа также извергался в июне и сентябре этого года.