Власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала телеканалу СТВ о ситуации с качеством строящегося жилья в столице Беларуси коммунальными и коммерческими структурами.
Говоря о коммунальных организациях, Гонтарева заметила: по ним вопросов почти не возникает. Речь идет о жилых крупнопанельных домах.
— Если там бывают какие-то замечания, это мелкие недочеты, которые устраняются организацией-заказчиком в ближайшие неделю-две после того, как люди что-то обнаружили и получили ключи, — отметила спикер.
Также представитель Мингорисполкома заметила:
— Бывают, конечно, вопросы, по качеству к коммерческим организациям, массово осуществляющим жилищное строительство. Заказчики стараются не портить свою репутацию: если такие проблемные вопросы от гражданина возникли, в максимально кратчайшие сроки пытаются устранить.
Тем временем настоятель сказал, что происходит с Красным костелом в Минске.
Также глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси.
А МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.
Наконец, МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.