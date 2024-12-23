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Власти Минска высказались о ситуации с качеством строящегося коммерческого жилья

Власти Минска высказались о проблемах с качеством строящегося жилья коммунальными и коммерческими структурами.

Источник: Комсомольская правда

Председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Ирина Гонтарева рассказала телеканалу СТВ о ситуации с качеством строящегося жилья в столице Беларуси коммунальными и коммерческими структурами.

Говоря о коммунальных организациях, Гонтарева заметила: по ним вопросов почти не возникает. Речь идет о жилых крупнопанельных домах.

— Если там бывают какие-то замечания, это мелкие недочеты, которые устраняются организацией-заказчиком в ближайшие неделю-две после того, как люди что-то обнаружили и получили ключи, — отметила спикер.

Также представитель Мингорисполкома заметила:

— Бывают, конечно, вопросы, по качеству к коммерческим организациям, массово осуществляющим жилищное строительство. Заказчики стараются не портить свою репутацию: если такие проблемные вопросы от гражданина возникли, в максимально кратчайшие сроки пытаются устранить.

Тем временем настоятель сказал, что происходит с Красным костелом в Минске.

Также глава МАРТ Беларуси рассказал о ситуации с ценами на мандарины в Беларуси.

А МЧС назвал проблемы с безопасностью в белорусских торговых центрах.

Наконец, МАРТ и Мингорисполком сказали, как борются с ненадлежащей рекламой в листовках «Традиции здоровья» и «Целебник», сделанных под видом газет.