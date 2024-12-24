Охота «Ведьмака»: вокруг пиратского перевода новой части саги разгорелись страсти в Сети

В Сети появился русский пиратский перевод новой, буквально в конце ноября вышедшей в Польше книги Анджея Сапковского из суперпопулярной фэнтезийной серии «Ведьмак». «Перекресток воронов» рассказывает о юности Геральта из Ривии, его взрослении и становлении как охотника на монстров. Переводчик Александр Свистунов выложил его бесплатно для своих подписчиков, фанаты подхватили, а предприимчивые люди решили на этом нажиться, предлагая книгу в цифре или в самиздате за 4 тыс. рублей плюс доставка. «Известия» выяснили, как пиратам удалось заполучить только что вышедший потенциальный бестселлер, что об этом думают в издательстве-правообладателе и стоит ли фанатам ждать официальный перевод.
Поляки оперативно слили.
Александр Свистунов — историк, журналист, научный редактор. «Перекресток» Сапковского для него не дебют, подписчики регулярно приходят к нему за свежей порцией «запрещенки».
Как он рассказал «Известиям», книга попала к нему 1 декабря — прямо в день релиза в Польше. Сами поляки очень оперативно ее «спиратили» и выбросили копию на одно из самых больших своих хранилищ оцифрованной литературы.
— Я этот ресурс знаю очень давно, много хорошей литературы оттуда утащил за несколько лет. Переводить начал в тот же день, — признается Александр.
Фото: Netflix.
Правда, по его словам, перед тем как заняться пиратским переводом для фанатов вселенной «Ведьмака», он прогуглил, не анонсировало ли АСТ, которому принадлежат права на серию в России, выход книги на русском. Но никакой информации об этом на официальном сайте издательства не обнаружил.
— Делаю пост в своем телеграм-канале: дескать, ребята, у меня уже есть новый «Ведьмак», интересно ли было бы вам почитать его в моем переводе? Не ожидал даже, что будет столько откликов. После этого сдавать назад было уже как-то некрасиво. Да и официального перевода в ближайшее время, судя по всему, не будет, — говорит Свистунов.
Однако главный редактор АСТ Николай Науменко рассказал «Известиям», что сейчас ведутся переговоры с польской стороной по поводу прав на издание «Перекрестка воронов» в России.
— Да, у нас в планах заключить такой договор, правда, по срокам пока ничего не могу сказать, сейчас все уходят на рождественские каникулы, — уточнил он.
Подражая Вайсброту.
С 1995 года в АСТ вышло восемь книг о ведьмаке Геральте из Ривии, его друзьях, возлюбленных, охоте за всякой нечистью в мире, населенном оборотнями, эльфами, гномами, драконами. Новеллы издавались в разных вариантах — в твердой обложке, с иллюстрациями из популярного сериала Netflix, подарочные томики.
Но дело, конечно, не только в упаковке, но и в первоклассном профессиональном переводе Евгения Вайсброта, который знал польский как родной — его отец был родом из Варшавы, чувствовал язык и с первого прочтения влюбился в фэнтези про ведьмака. Так, что даже написал письмо Сапковскому с предложением перевести его работы на русский. Но тот ответил отрицательно, предполагая, что российское издательство тех времен не заплатит ему интересного гонорара. К тому же два его рассказа про Геральда из Ривии в России не имели успеха. Вайсброт не успокоился, и через несколько месяцев переписки поляк сдался.
Фото: Издательство АСТ.
Первыми опубликованными в АСТ книгами Сапковского были «Последнее желание» и «Меч Предназначения», они имели невероятный успех.
В переводе Александра Свистунова хоть и угадывается подражание Вайсброту, но не хватает глубины, многогранности. Что и понятно. В разговоре с «Известиями» историк признался, что учил польский самостоятельно, чтобы иметь возможность читать научную и научно-популярную литературу.
— Скажу больше — я бессовестно пытался подражать его (Вайсброта. — Ред.) стилю. Это именно тот перевод, в котором я читал «Ведьмака», будучи подростком, и для меня было важно хотя бы попытаться сохранить эту атмосферу в новой книге, — рассказывает Александр Свистунов.
Осторожно, пиратство!
Книга в любительском переводе разлетелась по Сети. И, конечно, тут же появились предприимчивые люди, которые захотели на этом заработать.
— Какие-то ушлые ребята анонсировали продажу печатной версии «Перекрестка воронов», полностью позаимствовав мой перевод, но тактично вымарав мое имя из выходных данных. Насколько я помню, просили они что-то около 3 тыс. рублей за книгу. Я акцентирую на этом внимание, потому что перевод я выкладывал в Сеть в свободном доступе — так, чтобы прочитать мог любой желающий, совершенно бесплатно, — рассказывает Свистунов. — Если вы где-то увидите, что его продают — в цифре или в бумаге, — знайте, что это делают нехорошие люди. И платить им ничего не нужно.
Сам он надеется, что когда-нибудь АСТ сможет официально выпустить «Перекресток» в России на хорошей белой мелованной бумаге, в твердом переплете.
— Это может звучать странно, но я целиком и полностью на стороне наших издателей и искренне им желаю процветать и издавать больше интересных книг на русском, — утверждает Александр.
Фото: superNOWA.
Себя он презентует в роли эдакого Робин Гуда, оправдывая пиратство желанием донести иностранные книжные новинки до отечественного читателя.
— Многие иностранные авторы и издательства от нас отвернулись. Я с этим категорически не согласен. Поэтому я в одностороннем порядке отменяю антироссийские санкции в сфере литературы, — заявляет Александр Свистунов.
В АСТ в отношении переводчика-любителя настроены решительно недоброжелательно.
— Ответ тут будет простой — как только у нас будут права на издание, мы этот пиратский перевод вычистим, сделаем всё, чтобы прикрыть сайты, где он распространяется, — сказал «Известиям» Николай Науменко.
Вряд ли и Анджей Сапковский одобряет появление в общественном бесплатном доступе своей новой книги. Тем более что для этого автора гонорар всегда был очень важен. В 2018 году писатель потребовал от студии CD Projekt RED, создавшей серию игр про ведьмака, выплатить ему 6% авторских вознаграждений, пригрозив судом. Хотя изначально поляк отказался от процента с прибыли, продав права на свои произведения и пообещав не вмешиваться в процесс. В 2019 году инцидент был улажен, студия выплатила Сапковскому компенсацию и, более того, заключила с ним новую сделку на создание видео, настольных игр и другой продукции по вселенной «Ведьмака». Возможно, тогда Анджей особенно сильно нуждался в деньгах — его сын Кшиштоф был сильно болен и скончался в 47 лет в 2019 году.
Но, как бы там ни было, автор имеет полное право потребовать гонорар за свой труд. А издательство, благодаря которому в России появились тысячи фанатов вселенной «Ведьмака», — сделать всё, чтобы уничтожить любительский перевод пусть даже и благородного пирата.