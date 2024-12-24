Охота «Ведьмака»: вокруг пиратского перевода новой части саги разгорелись страсти в Сети

Но дело, конечно, не только в упаковке, но и в первоклассном профессиональном переводе Евгения Вайсброта, который знал польский как родной — его отец был родом из Варшавы, чувствовал язык и с первого прочтения влюбился в фэнтези про ведьмака. Так, что даже написал письмо Сапковскому с предложением перевести его работы на русский. Но тот ответил отрицательно, предполагая, что российское издательство тех времен не заплатит ему интересного гонорара. К тому же два его рассказа про Геральда из Ривии в России не имели успеха. Вайсброт не успокоился, и через несколько месяцев переписки поляк сдался.