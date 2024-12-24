Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря

В Беларуси католики 24 декабря 2024 года отмечают сочельник в преддверии праздника Рождества Христова. В указанный день старались завершить основные приготовления к одному главных праздников католической церкви.
Рождественский сочельник, история.
Интересно, что название сочельник возникло от слово сочиво, или кутья. Речь идет про постную кашу, которую всегда готовили 24 декабря. Однако существует еще одно название — Вигилия. В переводе с латинского языка оно означает бдение.
Рождественский сочельник, традиции.
В рождественский сочельник старались завершить все основные приготовления к празднику. Как правило, 24 декабря наряжали елку. Кроме того, также было принято ставить ясли с сеном, где внутри обязательно была фигурка Христа. А еще в указанный день готовили 12 блюд по числу апостолов Христа. Обязательным из них было сочиво. Вечером было принято всей идти на рождественскую мессу в костел. А еще ждали Вифлеемской звезды, которая символизировала Рождество Христово (подробнее — здесь).
Рождественский сочельник, что нельзя делать.
Не рекомендуется ругаться, провоцировать ссоры с родными из близкими. На сочельник запрещено употреблять мясные продукты, алкогольные и слабоалкогольные напитки. Все дело в том, что 24 декабря придерживаются строгого поста. Под запретом находятся гадания. Кроме того, в указанные день нельзя надевать старую или же грязную одежду. Подобное может привлечь несчастья в жизнь.
Рождественский сочельник, что можно делать.
По традиции, 24 декабря наряжают елку. Рядом с ней обязательно ставят ясли с сеном. Внутри них обязательно должна быть фигурка Христа. Кроме того, на сочельник делают заготовки 12 блюд на праздничные стол. Количество блюд символизирует число апостолов Христа. Главным блюдом было сочиво, или кутья. Речь идет про пропаренные злаки с медом. Также во время ужина было принято обмениваться оплатками — тонкие пластинки хлебом. В вечернее время всей семьей старались пойти в костел на рождественскую мессу.
Рождественский сочельник, народные приметы.
Согласно приметам, Солнце с отсветами предупреждает про заморозки в скором времени. В том случае, если морозный день 24 декабря, то оттепель будет не скоро. Белки, которые прячутся в дупло, предвещают сильный мороз.
Рождественский сочельник, трансляция богослужения, смотреть трансляцию из Ватикана.
Белтелерадиокомпания к празднику Рождества Христова 24 и 25 декабря покажется прямые трансляции богослужений как из Минска, так и из Ватикана. Так, в эфире телеканала «Беларусь 1» 24 декабря в 21.45 начнется прямая трансляция праздничной мессы из столичного архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии в Минске. Богослужение возглавит митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. В 23.30 начнется трансляция службы из Ватикана, в которой примет участие Папа Римский Франциск.
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