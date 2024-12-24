Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря

В рождественский сочельник старались завершить все основные приготовления к празднику. Как правило, 24 декабря наряжали елку. Кроме того, также было принято ставить ясли с сеном, где внутри обязательно была фигурка Христа. А еще в указанный день готовили 12 блюд по числу апостолов Христа. Обязательным из них было сочиво. Вечером было принято всей идти на рождественскую мессу в костел. А еще ждали Вифлеемской звезды, которая символизировала Рождество Христово (подробнее — здесь).