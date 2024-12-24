Что можно и нельзя делать в Никонов день 24 декабря, который называют Столпник

Нельзя вырубать елки. Предки верили, что это может обернуться проблемами со здоровьем. Кроме того, из дома не следует ничего выносить. Считалось, что удача может покинуть дом. Кроме того, запрещалось быть в полной темноте. Согласно приметам, это могло спровоцировать неприятности.