Что можно и нельзя делать в Никонов день 24 декабря, который называют Столпник

Православная церковь 24 декабря вспоминает святого Даниила Столпника и монаха Никона Печерского. В народе принято отмечать Никонов день. Существует еще одно название — Столпник.
Что нельзя делать 24 декабря.
Нельзя вырубать елки. Предки верили, что это может обернуться проблемами со здоровьем. Кроме того, из дома не следует ничего выносить. Считалось, что удача может покинуть дом. Кроме того, запрещалось быть в полной темноте. Согласно приметам, это могло спровоцировать неприятности.
Что можно делать 24 декабря.
По традиции, в указанный день вечером ходили в церковь и молились святому. Чаще всего у него просили защиты от бед. Также 24 декабря ставили и наряжали елку.
Согласно приметам, снег указывал на снежную, а также долгую зиму. В том случае, если белка спряталась в дупло, то это предупреждало о сильных морозах.
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