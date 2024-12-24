С елок иголки: «Паддингтон 3» — второй по кассе зарубежный фильм в РФ

«Елки 11» собрали за свой официальный стартовый уикенд с 19 по 22 декабря 154,2 млн рублей и приземлились на второй строке рейтинга ЕАИС. Почему официальном? На неделе, предшествующей выходу в прокат, фильм показывали в формате превью-сеансов, которые продемонстрировали высокий интерес зрителей к картине. «Елки 11» также показали одну из лучших наработок на сеанс за прошедший уикенд — почти 8 тыс. рублей. На сеансы новогодней картины ходят в среднем по 18 человек. Но ленте не удалось сместить с первого места еще одну новинку, сказочную комедию «Домовенок Кузя», продюсерами которой выступили братья Андреасян. А совсем скоро на большие экраны выйдут блокбастеры «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города», и есть ощущение, что «Елки 11» проиграют им. Сыгравшему одну из главных ролей в новом фильме франшизы звезде турецких сериалов Бураку Озчивиту придется непросто в противостоянии с самым удалым богатырем Белогорья и колдуньей Бастиндой.