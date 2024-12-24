С елок иголки: «Паддингтон 3» — второй по кассе зарубежный фильм в РФ

Экранизация одноименной сказки «Домовенок Кузя» возглавила российский кинопрокат по итогам прошедшего уикенда, картина заработала 221,6 млн рублей. В спину Кузе дышат «Елки 11» — очередная часть традиционной новогодней российской франшизы собрала 154,2 млн рублей. Лидер прошлых недель — «Приключения Паддингтона 3» выбыл из первой пятерки. Но это не помешало фильму о самом добром медвежонке заработать статус второго самого кассового иностранного релиза в России в этом году. У ленты Дагала Уилсона 556,7 млн рублей совокупных сборов, спустя месяц с премьеры фильм демонстрирует неплохую посещаемость — 17 человек на сеанс. «Известия» — об итогах выходных в российском прокате.
«Елки 11» ворвались в «новогоднюю битву».
Предпраздничные дни и каникулы — самый кассовый период для отечественных кинотеатров. Например, в этом году с 1 по 8 января совокупные сборы составили 5,8 млрд рублей. Из них 5,5 млрд рублей заработаны только от продажи билетов на сеансы российских фильмов. Как сообщал Фонд кино, таких больших кассовых сборов кинотеатры в нашей стране за новогодние праздники не достигали никогда. И это без учета выручки за декабрьскую часть «новогодней битвы». Именно ради нее многие прокатчики берегут свои потенциально кассовые релизы. Открыла же гонку в этом году традиционная премьера очередного фильма франшизы «Елки», созданной когда-то Тимуром Бекмамбетовым и вот уже много лет живущей без его участия.
«Елки 11» собрали за свой официальный стартовый уикенд с 19 по 22 декабря 154,2 млн рублей и приземлились на второй строке рейтинга ЕАИС. Почему официальном? На неделе, предшествующей выходу в прокат, фильм показывали в формате превью-сеансов, которые продемонстрировали высокий интерес зрителей к картине. «Елки 11» также показали одну из лучших наработок на сеанс за прошедший уикенд — почти 8 тыс. рублей. На сеансы новогодней картины ходят в среднем по 18 человек. Но ленте не удалось сместить с первого места еще одну новинку, сказочную комедию «Домовенок Кузя», продюсерами которой выступили братья Андреасян. А совсем скоро на большие экраны выйдут блокбастеры «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города», и есть ощущение, что «Елки 11» проиграют им. Сыгравшему одну из главных ролей в новом фильме франшизы звезде турецких сериалов Бураку Озчивиту придется непросто в противостоянии с самым удалым богатырем Белогорья и колдуньей Бастиндой.
— «Елки 11» пусть и уступили «Домовенку Кузе» на первой неделе проката, но всё равно показали достойный результат. Касса первого уикенда предыдущей части фильма была значительно ниже. Уже начинает работать сарафан. По традиции «Елки» как новогодний релиз будут работать все праздники и, несмотря на выход в прокат сильных конкурентов, могут собрать внушительную кассу, — считает президент сети кинотеатров «Каро» Ольга Зинякова.
«Домовенок Кузя» покорил зрителей.
Возглавила же российский кинопрокат на неделе одноименная полнометражная экранизация советской сказки Татьяны Александровой «Домовенок Кузя». Лента режиссера Виктора Лакисова заработала 221,6 млн рублей и может похвастаться самым высоким показателем посещаемости — 24 человека на сеанс (8,5 тыс. рублей наработки). При этом сильной промокампании у фильма не было. По мнению Ольги Зиняковой, на такой яркий успех повлияло сразу несколько факторов.
— Это и «сказочная» составляющая со знакомыми персонажами русского фольклора, и удачное время для старта, и Сергей Борунов и Гарик Харламов в качестве озвучантов главных героев. И возрастной ценз 6+. В совокупности эти аспекты сложились в успешное комбо, которое позволило комедии занять первую строчку в топе проката, — пояснила эксперт.
По-прежнему высоко внимание зрителей к комедийному фэнтези «Баба Яга спасает Новый год». Лидер прошлой недели заработал за уикенд 86,5 млн рублей, но опустился на третью строку. Гораздо больше позиций потерял главный предновогодний зарубежный релиз — «Приключения Паддингтона 3». Новый фильм о приключениях медвежонка в фирменной красной шляпе заработал 30 млн рублей и сместился со второго на шестое место. Но это не помешало новому «Паддингтону» обойти «Субстанцию» и стать вторым самым кассовым иностранным релизом года в российском прокате. Совокупные кассовые сборы у триквела «Приключения Паддингтона» — 556,7 млн рублей, но впереди у мишки еще одна неделя проката. Боди-хоррор Корали Фаржа собрал в России 551,4 млн рублей. На первом месте всё так же фильм «Граф Монте-Кристо» по одноименному роману Александра Дюма с 619,9 млн рублей, который, кажется, не потеснит даже «Паддингтон».
Неожиданностью стала комедия «Братья» с Филиппом Киркоровым и комиком Денисом Дороховым на четвертой строке рейтинга кинопроката. Режиссер Марк Горобец буквально работает в темпе «пятилетку за год» — это третий релиз постановщика в этом году после военной драмы «Блиндаж» и музыкальной комедии «Тур с Иванушками». У «Братьев» около 60 млн сборов за уикенд, но довольно низкий рейтинг на «Кинопоиске» — 3,9 балла.
Глядя на статистику ЕАИС, есть ощущение, что в ближайший месяц в кинотеатрах будет нечего смотреть, кроме фильмов для детской и семейной аудитории. При этом президент «Каро» обещает, что в репертуаре найдется и то, что заинтересует киноманов вне целевой аудитории сказок.
— Помимо семейного контента, это и ужасы, и триллер «Иллюзия контроля», и комедии, например «Постучись в мою Тверь». Уже на этой неделе в прокат выйдет долгожданный «Последний ронин» — постапокалиптическая фантастика с Юрием Колокольниковым от Макса Шишкина. И, конечно, 30 и 31 декабря в кинотеатрах России, Белоруссии, Албании, Азербайджана, Армении и ОАЭ состоится прямая трансляция балета «Щелкунчик» прямо со сцены Большого театра, — добавила Ольга Зинякова.
Каких-то даже прогнозируемых цифр по сборам в предстоящие праздники эксперт не называет. При этом, учитывая насыщенность праздничного проката перспективными релизами, в «Каро» ожидают, что новогодние сборы превысят показатели прошлого года. «Известия» будут внимательно следить за «новогодней битвой».